ТНТ обошёл Первый канал и «Россию 1» по популярности в новогодние праздники
Телеканал ТНТ занял первое место по доле телесмотрения в России в период новогодних праздников. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, вещатель опередил традиционных лидеров эфира — Первый канал и «Россию 1».

Доля среднесуточной аудитории ТНТ в праздничные дни достигла отметки в 25,8%. Для сравнения, аналогичный показатель Первого канала составил 15,5%, а у «России 1» зафиксирован результат в 11,8%.

Также ТНТ удержал лидерство непосредственно в канун Нового года. 31 декабря доля аудитории канала составила 16,8%. Ближайшие конкуренты показали плотные результаты: «Первый канал набрал 16,6%, а «Россия 1» — 15,9%.

Высокие показатели зафиксированы и в цифровом сегменте. На стриминговом сервисе «Кинопоиск» новую комедию «Невероятные приключения Шурика» по состоянию на 4 января посмотрели 1,7 млн подписчиков.

Общая аудитория пользователей, посмотревших по подписке три последних новогодних спецпроекта ТНТ («Невероятные приключения Шурика», «Небриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет всё»), превысила 5,1 млн человек.

