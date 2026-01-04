Скидки
В «Телеграме» появился краткий пересказ постов с помощью ИИ

В мессенджере «Телеграм» пользователи могут получать автоматический краткий пересказ длинных публикаций в каналах и статьях.

Опция позволяет переключаться на сжатую версию материала при просмотре объёмных постов. Сгенерированное нейросетью резюме отображается в верхней части статей, открытых в режиме быстрого просмотра. Функционал доступен обладателям платной подписки «Телеграма».

Для генерации текстов используются модели с открытым исходным кодом на базе децентрализованной сети Cocoon. Эту платформу основатель мессенджера Павел Дуров презентовал в ноябре 2025 года.

Кроме того, обновление принесло изменения в дизайн версии для iOS. Приложение получило полную поддержку эффекта «жидкого стекла» (Liquid Glass): полупрозрачные элементы интерфейса теперь внедрены во все разделы программы. Пользователи могут отключать визуальные эффекты в настройках через меню «Энергосбережение».

Внедрение нового визуального стиля началось в октябре 2025 года — тогда прозрачность получили нижняя панель навигации и клавиатура. Тестирование функции ИИ-пересказа проводилось в бета-версии для Android в конце 2025 года.

