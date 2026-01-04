Скидки
Тимоти Шаламе рассказал, как изменится Пол Атрейдес в «Дюне 3»

Тимоти Шаламе рассказал, как изменится Пол Атрейдес в «Дюне 3»
Актёр Тимоти Шаламе поделился новыми подробностями о своём возвращении к образу Пола Атрейдеса в «Дюне 3».

По словам Шаламе, в триквеле зрители увидят героя, который прошёл через значительную временную трансформацию. Это будет человек, на характере которого сказалось длительное пребывание у власти.

Не раскрывая лишнего, скажу: играю более взрослого персонажа — человека, отмеченного годами лидерства и тем бременем, которое это подразумевает. Это другой опыт, с нетерпением жду этого.

Шаламе также отметил подход режиссёра Дени Вильнёва к разработке сценария. Артист подчеркнул, что команда осознаёт риски, связанные с созданием третьего фильма после успеха двух предыдущих частей.

В производстве картины также задействованы Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа и Роберт Паттинсон.

Мировая премьера фильма «Дюна: Часть 3» запланирована на 18 декабря 2026 года.

