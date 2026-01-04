Создатели «Очень странных дел» готовят ещё один спин-офф

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы подтвердили разработку ещё одного проекта в рамках популярной франшизы. Помимо уже известного спин-оффа, авторы готовят нечто, что отличается от ожиданий аудитории.

В ходе обсуждения планов на будущее Мэтт Даффер заявил, что не хочет отрицать существование других идей, когда они действительно есть.

Это не то, о чём люди могут подумать. Главное — это большой спин-офф с живыми актёрами.

При этом братья Дафферы внесли ясность касательно актёрского состава будущих проектов. В готовящихся спин-оффах с живыми актёрами не появятся персонажи оригинального сериала.

В общей сумме шоураннеры готовят три проекта во вселенной «Очень странных дел», один из которых анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».