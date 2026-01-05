Сборы фильма «Горничная» с Сидни Суини превысили $ 133 млн

Кассовые сборы психологического триллера «Горничная» с Сидни Суини в главной роли преодолели отметку в $ 133 млн.

Производственный бюджет картины составил скромные для Голливуда $ 35 млн, что уже делает проект коммерчески успешным. Согласно обновлённым прогнозам аналитиков, итоговая касса ленты может достигнуть диапазона $ 220-250 млн.

За прошедшие выходные фильм расширил географию проката на 40 новых территорий и занял третье место в глобальном чарте. В Северной Америке падение сборов составило всего 3% ($ 14,9 млн). На ряде международных рынков, включая Испанию, Бразилию и Португалию, «Горничная» уступила лидерство только блокбастеру «Аватар: Огонь и пепел».

В российский прокат картина официально выйдет 8 января. Сюжет ленты основан на одноимённом бестселлере Фриды Макфадден. История рассказывает о девушке с тёмным прошлым, которая устраивается домработницей в богатую семью, но вскоре обнаруживает, что её работодатели скрывают опасные тайны. Режиссёром адаптации выступил Пол Фиг.