Системные требования Honkai: Star Rail вырастут с выходом версии 4.0

Студия HoYoverse объявила об изменении системных требований для игры Honkai: Star Rail. Новые технические стандарты вступят в силу с релизом масштабного обновления 4.0.

Разработчики объяснили повышение требований стремлением улучшить графическую составляющую и обеспечить техническую поддержку будущих обновлений контента. На устройствах, характеристики которых ниже заявленного минимума, игра может запускаться, однако стабильность работы, отсутствие лагов и вылетов не гарантируются. Изменения коснутся платформ ПК, Android и iOS. Версия для консоли PlayStation 5 останется без изменений.

Минимальные системные требования для версии 4.0:

  • ПК: процессор Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, видеокарта GeForce GTX 1050 и выше
  • Android: процессор Snapdragon 835 / Dimensity 720 / Kirin 810, 4 ГБ ОЗУ
  • iOS: iPhone 8 Plus или планшеты на процессорах A10/A10X

Рекомендуемые системные требования:

  • ПК: процессор Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, видеокарта GeForce GTX 1060 (6 ГБ) и выше
  • Android: процессор Snapdragon 870 / Dimensity 1300 / Kirin 9000, 6 ГБ ОЗУ
  • iOS: iPhone 11 или устройства с процессорами A13/M1 и новее

Бета-тестирование патча 4.0 стартует 6 января. Ожидается, что полноценный релиз обновления, которое привнесёт в игру новый контент и улучшенную графику, состоится через несколько недель. В предыдущий раз HoYoverse обновляла технические требования при выходе версии 2.0.

В Honkai: Star Rail обновят режим «Валютные войны» — планы на версии 3.8 и 4.0
