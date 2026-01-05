Скидки
Фильм «Умри, моя любовь» вышел в онлайне

В российских онлайн-кинотеатрах состоялась цифровая премьера романтического триллера «Умри, моя любовь». Лента уже доступна для просмотра в библиотеках сервисов «Кинопоиск», Okko и «Иви».

Главные роли в картине исполнили лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс («Мой парень — псих») и Роберт Паттинсон («Бэтмен»). Постановщиком выступила Линн Рэмси, известная по работе над лентами «Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». Одним из продюсеров проекта стал Мартин Скорсезе.

Сценарий фильма базируется на одноимённом романе аргентинской писательницы Арианы Харвич. Сюжет повествует о супругах Грейс и Джексоне, которые переезжают из мегаполиса в отдалённый загородный дом. Спустя полтора года после рождения ребёнка героиня сталкивается с тяжёлым эмоциональным состоянием.

Мировая премьера картины прошла в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля в мае 2025 года. Лента была номинирована на главную награду смотра — «Золотую пальмовую ветвь». Для Линн Рэмси этот фильм стал первой полнометражной режиссёрской работой за последние восемь лет.

