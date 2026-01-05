Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Critics Choice Awards 2026

«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Critics Choice Awards 2026
Комментарии

В ночь на 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 31-я ежегодная церемония вручения наград Critics Choice Awards 2026.

Главным триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Лента победила в ключевых категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий».

Несмотря на победу Андерсона в основной номинации, лидерами по общему количеству статуэток оказались «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — каждый проект забрал по четыре награды, преимущественно в технических категориях. Лучшим актёром признали Тимоти Шаламе за роль в байопике «Марти Великолепный», а награда за лучшую женскую роль досталась Джесси Бакли («Гамнет»).

В телевизионном сегменте доминировал мини-сериал «Переходный возраст», получивший четыре статуэтки. Лучшей драмой назвали «Больницу Питт», а лучшей комедией — «Киностудию».

Победители в основных категориях:

  • Лучший фильм: «Битва за битвой»
  • Лучший режиссёр: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший актёр: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Лучшая актриса: Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Лучший оригинальный сценарий: «Грешники»
  • Лучшая комедия: «Голый пистолет»
  • Лучший анимационный фильм: «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Пламя и пепел»
  • Лучший фильм на иностранном языке: «Секретный агент»
  • Лучший драматический сериал: «Больница Питт»
  • Лучший комедийный сериал: «Киностудия»
  • Лучший мини-сериал: «Переходный возраст»
  • Лучший сериал на иностранном языке: «Игра в кальмара»
Материалы по теме
Лучшие фильмы 2025 года — список от голливудских режиссёров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android