«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Critics Choice Awards 2026

В ночь на 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 31-я ежегодная церемония вручения наград Critics Choice Awards 2026.

Главным триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Лента победила в ключевых категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий».

Несмотря на победу Андерсона в основной номинации, лидерами по общему количеству статуэток оказались «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — каждый проект забрал по четыре награды, преимущественно в технических категориях. Лучшим актёром признали Тимоти Шаламе за роль в байопике «Марти Великолепный», а награда за лучшую женскую роль досталась Джесси Бакли («Гамнет»).

В телевизионном сегменте доминировал мини-сериал «Переходный возраст», получивший четыре статуэтки. Лучшей драмой назвали «Больницу Питт», а лучшей комедией — «Киностудию».

Победители в основных категориях:

Лучший фильм: «Битва за битвой»

Лучший режиссёр: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Лучший актёр: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)

Лучшая актриса: Джесси Бакли («Гамнет»)

Лучший оригинальный сценарий: «Грешники»

Лучшая комедия: «Голый пистолет»

Лучший анимационный фильм: «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Пламя и пепел»

Лучший фильм на иностранном языке: «Секретный агент»

Лучший драматический сериал: «Больница Питт»

Лучший комедийный сериал: «Киностудия»

Лучший мини-сериал: «Переходный возраст»

Лучший сериал на иностранном языке: «Игра в кальмара»