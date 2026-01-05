Чемпионское кольцо AdmiralBulldog с TI3 выставили на продажу за $ 70 тыс.

На eBay появился лот с чемпионским перстнем Хенрика AdmiralBulldog Анберга. Шведский киберспортсмен получил этот трофей за победу на турнире The International 2013 по Dota 2 в составе команды Alliance.

Аукцион продлится до 10 января. Стартовая цена лота составляет $ 70 тыс. (около 5,4 млн рублей). У потенциального покупателя также есть возможность приобрести кольцо досрочно, воспользовавшись опцией моментального выкупа за $ 90 тыс. (около 7 млн рублей).

Фото: Ebay

В описании товара продавец честно указал на состояние предмета. Кольцо имеет следы износа: чёрное декоративное напыление в некоторых местах отслоилось, а батарейка, отвечающая за внутреннюю подсветку, требует замены. Анберг отметил, что косметические дефекты легко устраняются в ювелирной мастерской, однако подчеркнул, что перстень — это коллекционный предмет, а не игрушка.

Ранее киберспортсмен уже предпринимал попытки продать трофей через свои социальные сети, однако тогда найти покупателя не удалось.

AdmiralBulldog стал чемпионом мира в 2013 году. Финал того турнира, где Alliance обыграла Natus Vincere со счётом 3:2, считается одним из самых драматичных матчей в истории киберспорта. Анберг завершил карьеру профессионального игрока в 2016 году, оставшись совладельцем клуба и стримером.