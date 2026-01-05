NVIDIA возобновит производство видеокарт GeForce RTX 3060 — СМИ

Компания NVIDIA планирует вернуть на конвейер видеокарту GeForce RTX 3060. Производитель уже уведомил партнёров о возобновлении поставок чипов поколения Ampere в первом квартале 2026 года.

Главной причиной неожиданного решения называют дефицит и рост цен на модули видеопамяти на фоне ИИ-бума. Актуальные линейки видеокарт (серии RTX 40 и RTX 50) требуют современных стандартов памяти, поставки которых сейчас ограничены.

Ещё в декабре 2025 года сообщалось, что NVIDIA намерена полностью прекратить выпуск RTX 3060, разослав партнёрам уведомления о «финальном заказе». Однако спустя всего несколько недель стратегия была пересмотрена. Пока не уточняется, какие именно версии поступят в продажу — полноценная модель с 12 ГБ видеопамяти или упрощённая модификация на 8 ГБ.

GeForce RTX 3060 вышла в феврале 2021 года. Несмотря на возраст, видеокарта остаётся самым популярным решением среди пользователей Steam, удерживая лидерство благодаря балансу цены и производительности.