Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA возобновит производство видеокарт GeForce RTX 3060 — СМИ

NVIDIA возобновит производство видеокарт GeForce RTX 3060 — СМИ
Комментарии

Компания NVIDIA планирует вернуть на конвейер видеокарту GeForce RTX 3060. Производитель уже уведомил партнёров о возобновлении поставок чипов поколения Ampere в первом квартале 2026 года.

Главной причиной неожиданного решения называют дефицит и рост цен на модули видеопамяти на фоне ИИ-бума. Актуальные линейки видеокарт (серии RTX 40 и RTX 50) требуют современных стандартов памяти, поставки которых сейчас ограничены.

Ещё в декабре 2025 года сообщалось, что NVIDIA намерена полностью прекратить выпуск RTX 3060, разослав партнёрам уведомления о «финальном заказе». Однако спустя всего несколько недель стратегия была пересмотрена. Пока не уточняется, какие именно версии поступят в продажу — полноценная модель с 12 ГБ видеопамяти или упрощённая модификация на 8 ГБ.

GeForce RTX 3060 вышла в феврале 2021 года. Несмотря на возраст, видеокарта остаётся самым популярным решением среди пользователей Steam, удерживая лидерство благодаря балансу цены и производительности.

Материалы по теме
NVIDIA повысит цены на видеокарту RTX 5090 до гигантских $ 5000 — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android