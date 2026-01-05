Скидки
Умер Дэвид Розен, один из основателей компании Sega

Умер Дэвид Розен, один из основателей компании Sega
25 декабря в возрасте 95 лет скончался Дэвид Розен — сооснователь компании Sega и одна из важнейших фигур в истории видеоигр.

Карьера Розена началась в 1950-х годах в Японии. Ветеран ВВС США основал фирму Rosen Enterprises, которая занималась импортом американских развлекательных автоматов. Бизнес оказался успешным: аркадные залы открывались по всей стране. В 1965 году его компания объединилась с фирмой Nihon Goraku Bussan — так появилась Sega Enterprises, а Розен занял пост генерального директора.

Именно под его руководством Sega выпустила свой первый мировой хит — автомат Periscope — и трансформировалась в гиганта индустрии развлечений. В 1980-х Розен сыграл ключевую роль в создании американского филиала Sega of America. Он возглавлял его вплоть до 1996 года, курируя запуск культовых консолей Sega Genesis и Saturn, которые на равных конкурировали с Nintendo.

