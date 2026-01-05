Скидки
Джек Блэк отказался от роли Синдрома в «Суперсемейке» и пожалел об этом
Актёр Джек Блэк рассказал об одной из главных ошибок в своей карьере. В интервью радиостанции Capital FM артист признался, что сожалеет об отказе озвучить главного антагониста в мультфильме студии Pixar «Суперсемейка».

По словам Блэка, на раннем этапе разработки ему предложили роль злодея Синдрома. Однако актёр отклонил оффер по двум причинам: он не знал, кто такой режиссёр Брэд Бёрд, и посчитал прописанного персонажа недостаточно проработанным. Блэк потребовал переписать сценарий, чтобы добавить герою «глубины».

Я сказал «нет», потому что подумал: «Эээ, Брэд Бёрд? Никогда о нём не слышал! Персонаж, которого вы мне предлагаете — злодей, но он какой-то одномерный. Мне интересно, но я хотел бы увидеть переписанный вариант. Добавите ему глубины?»

Реакция постановщика была категоричной: Бёрд отказался вносить правки ради актёра и мгновенно прекратил переговоры. Блэк отметил, что после премьеры осознал масштаб своего просчёта, назвав ленту одним из лучших фильмов в истории.

В итоге роль Синдрома досталась Джейсону Ли. «Суперсемейка» вышла в прокат в 2004 году, получила восторженные отзывы критиков и заработала более $ 630 млн. Джек Блэк впоследствии всё же реализовал себя в озвучке анимации, подарив голос панде По во франшизе «Кунг-фу Панда» и Боузеру в «Братьях Супер Марио в кино».

