Steam установил новый рекорд онлайна — 41,8 млн игроков

Steam обновил исторический максимум по количеству пользователей, одновременно находящихся в Сети. Согласно статистике портала SteamDB, за последние 24 часа онлайн платформы достиг отметки в 41,8 млн человек.

Этот показатель на 200 тыс. превышает предыдущий рекорд, установленный в октябре 2025 года (41,6 млн). Рост активности аудитории связывают с продолжающимися новогодними праздниками и завершением масштабной «Зимней распродажи» от Valve. Акция закончится сегодня, 5 января, в 21:00 мск.

Самой популярной игрой сервиса остаётся шутер Counter-Strike 2 — его суточный пик составил 1,6 млн человек. Второе место удерживает Dota 2 с результатом 815,7 тыс. пользователей. Замкнул тройку лидеров новый хит Arc Raiders, собравший у экранов 466,3 тыс. игроков одновременно.

Тенденция к росту аудитории Steam сохраняется на протяжении нескольких лет. Платформа регулярно обновляет рекорды посещаемости, особенно в периоды сезонных скидок и громких релизов.