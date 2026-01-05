Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Steam установил новый рекорд онлайна — 41,8 млн игроков

Steam установил новый рекорд онлайна — 41,8 млн игроков
Комментарии

Steam обновил исторический максимум по количеству пользователей, одновременно находящихся в Сети. Согласно статистике портала SteamDB, за последние 24 часа онлайн платформы достиг отметки в 41,8 млн человек.

Этот показатель на 200 тыс. превышает предыдущий рекорд, установленный в октябре 2025 года (41,6 млн). Рост активности аудитории связывают с продолжающимися новогодними праздниками и завершением масштабной «Зимней распродажи» от Valve. Акция закончится сегодня, 5 января, в 21:00 мск.

Самой популярной игрой сервиса остаётся шутер Counter-Strike 2 — его суточный пик составил 1,6 млн человек. Второе место удерживает Dota 2 с результатом 815,7 тыс. пользователей. Замкнул тройку лидеров новый хит Arc Raiders, собравший у экранов 466,3 тыс. игроков одновременно.

Тенденция к росту аудитории Steam сохраняется на протяжении нескольких лет. Платформа регулярно обновляет рекорды посещаемости, особенно в периоды сезонных скидок и громких релизов.

Материалы по теме
Hollow Knight: Silksong стала игрой года на The Steam Awards 2025 — все победители
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android