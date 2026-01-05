Скидки
LG представила новое поколение OLED-телевизоров

Компания LG Electronics анонсировала обновлённую линейку своих телевизоров на выставке CES 2026. В центре внимания оказались модели серий G6 и C6, получившие значительные технические улучшения.

Флагманская модель LG G6 оснащена панелью Primary RGB Tandem OLED второго поколения (кроме диагоналей 48 и 97 дюймов). Телевизор получил усовершенствованное антибликовое покрытие, а его пиковая яркость на 20% выше, чем у предшественника G5.

Серия LG C6 в этом году разделена на две версии. Модель LG C6H доступна только в размерах 77 и 83 дюйма и использует панель первого поколения Tandem OLED, аналогичную прошлогоднему флагману G5. Базовая LG C6 (диагонали 42, 48, 55 и 65 дюймов) получила матрицу EVO, схожую с серией C5.

Все новинки линеек G и C оснащены топовым процессором Alpha 11 AI Processor Gen 3 и поддерживают частоту обновления 165 Гц. Для геймеров предусмотрена поддержка облачного гейминга в 4K/120 Гц и режима Motion Booster, позволяющего играть в 1080p при 330 Гц.

Также компания показала модель LG W6 «Wallpaper» — ультратонкий телевизор толщиной всего 9,9 мм с беспроводным блоком подключений Zero Connect. Кроме того, анонсирована линейка QNED mini-LED с диагоналями до 115 дюймов. Цены и даты начала продаж будут объявлены позднее.

