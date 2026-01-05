Звезда «Хоббита» и «Остаться в живых» Эванджелин Лилли сообщила о повреждении мозга

Актриса Эванджелин Лилли рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. В видеообращении в своих социальных сетях артистка заявила, что страдает от последствий черепно-мозговой травмы, полученной в результате несчастного случая в мае 2025 года.

По словам Лилли, недавнее медицинское сканирование выявило, что «почти каждая область мозга функционирует со сниженной производительностью». Травма произошла, когда актриса потеряла сознание на пляже и ударилась головой о валун. Сейчас она наблюдает у себя признаки когнитивного спада, но намерена плотно работать с врачами над восстановлением.

Теперь моя задача — разобраться в этом вместе с докторами, а затем приступить к тяжёлой работе по исправлению ситуации.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям Кейт Остин в сериале «Остаться в живых» и эльфийки Тауриэль в трилогии Питера Джексона «Хоббит». Последним на данный момент проектом с её участием стал фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания». После его выхода Лилли объявила о паузе в карьере.