Мизулина объяснила перебои FACEIT в России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась о проблемах с доступом к FACEIT у российских пользователей. По её словам, сбои не связаны с действиями Роскомнадзора и не являются официальной блокировкой сервиса.

В последние дни пользователи массово жалуются на некорректную работу FACEIT — у части аудитории не открываются сайт и мобильное приложение. На фоне этого в сообществе появились предположения о возможных ограничениях со стороны РКН. Однако сама платформа объяснила ситуацию техническими причинами:

Причина — ограничения со стороны отдельных интернет-провайдеров, затрагивающие работу инфраструктурных сервисов (в частности Cloudflare), через которые проходит трафик к нашей платформе. В результате запросы до FACEIT могут доходить некорректно. Со стороны FACEIT все сервисы работают в штатном режиме — сбоев или ограничений на нашей стороне нет.

Мизулина поддержала эту позицию, указав на проблемы у конкретных провайдеров. Официальных заявлений от Роскомнадзора по ситуации с FACEIT на данный момент не поступало.