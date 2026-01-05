Скидки
Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер готова вернуться к роли Сансы Старк

Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер готова вернуться к роли Сансы Старк
Британская актриса Софи Тёрнер прокомментировала возможность своего участия в потенциальных сиквелах сериала «Игра престолов».

Тёрнер отметила, что испытывает смешанные чувства по поводу возможного продолжения истории её героини. С одной стороны, она считает финал арки Сансы в восьмом сезоне идеальным, в отличие от развязок сюжетных линий многих других персонажей.

Я была очень довольна тем, как закончилась история Сансы в «Игре престолов», тогда как никто другой не был по-настоящему счастлив своим финалом. Мне кажется, у меня получился хороший конец, поэтому я не уверена, стоит ли к этому возвращаться.

С другой стороны, Тёрнер добавила, что окончательное решение будет зависеть от качества материала.

Не знаю, думаю, вернуться было бы сложно, но в то же время потрясающе. Может быть, это стало бы чистой радостью, а может — попыткой уцепиться за то волшебство, которое уже невозможно воссоздать. Мне нужно увидеть сценарий.

Ранее Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что HBO разрабатывает несколько спин-оффов во вселенной Вестероса, среди которых есть и прямые продолжения оригинального шоу. На данный момент канал официально выпускает приквелы «Дом дракона» и «Рыцарь Семи Королевств».

