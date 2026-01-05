Скидки
NVIDIA скоро представит DLSS 4.5 с увеличением кадров до шести раз — СМИ

Компания NVIDIA готовится представить обновлённую версию DLSS 4.5. Анонс состоится уже завтра, 6 января.

Ключевым изменением станет переход модуля Super Resolution на нейросеть-трансформер второго поколения. Это улучшит сглаживание и уберёт артефакты в движении. Обновлённый апскейлинг будет поддерживаться всеми видеокартами серии RTX, начиная с 20-й линейки.

Главная новинка — функция динамической мультигенерации кадров. Технология позволит увеличивать FPS в три-шесть раз, подстраиваясь под частоту обновления монитора (вплоть до 240 Гц). Эта опция станет эксклюзивом для GeForce RTX 50 и будет доступна весной 2026 года.

NVIDIA тем временем вернёт «народную» видеокарту:
NVIDIA возобновит производство видеокарт GeForce RTX 3060 — СМИ
