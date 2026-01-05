Скидки
Netflix выпустит фильм о создании финала «Очень странных дел» — премьера 12 января

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документального фильма под названием One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. Премьера состоится 12 января.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Режиссёром проекта выступила Мартина Радван. Фильм расскажет о многолетнем производственном процессе заключительного сезона, покажет эксклюзивные кадры со съёмочной площадки и интервью с актёрами и съёмочной группой.

Создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что идеей для документальной ленты послужили подробные материалы о съёмках трилогии «Властелин колец».

Мы видели, в каком стрессе был Питер Джексон, и думали: да, это мечта. С упадком физических носителей такой закулисный сторителлинг практически исчез. Мы хотели вернуть его.

Пятый сезон «Очень странных дел» стал финальным для популярного шоу. Премьера заключительных эпизодов состоялась 1 января. Сериал выходил на Netflix с 2016 года и оказался одним из самых успешных проектов в истории сервиса.

«Очень странные дела» получат третий спин-офф:
Создатели «Очень странных дел» готовят ещё один спин-офф
