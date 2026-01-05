Скидки
Выпустили атмосферный постер фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

Выпустили атмосферный постер фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом
Хью Джекман в «Логане»
Студия A24 поделилась первым постером фильма «Смерть Робин Гуда», на котором можно увидеть постаревшего Робин Гуда в исполнении Хью Джекмана.

Фото: A24

В фильме также появится Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву». Картина расскажет об уже пожилом и тяжело раненном известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по грядущему приквелу «Тихого места». Премьера состоится в 2026 году, первый трейлер выйдет 6 января.

