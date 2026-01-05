Скидки
«Чувствовал себя очень эмоционально»: Бауэр — о Векне в финале «Очень странных дел»

Исполнитель роли главного антагониста в сериале «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал о сложностях работы над своим персонажем в финальном сезоне. Актёр признался, что глубокое погружение в образ Векны требовало от него значительных ментальных усилий.

По словам Бауэра, он постоянно находился в контакте с создателями шоу, братьями Дафферами, отправляя им длинные сообщения с мыслями о развитии героя.

Я отправлял Мэтту и Россу целые абзацы сообщений о Генри, Векне и Мистере Кто-это. Это занимает много места в мозгу, когда играешь такого персонажа. Ты постоянно думаешь об этом.

Бауэр также отметил, что узнал о судьбе своего героя только в середине съёмочного процесса седьмого эпизода, когда получил полный сценарий финала.

Финал нам передали целиком, кажется, на полпути к съёмкам седьмого эпизода. Когда я прочитал концовку Векны, чувствовал себя эмоционально. Очень, очень эмоционально. Я знаю, это общее слово, которое покрывает много вещей и чувств. Но я был очень тронут.

Пятый сезон «Очень странных дел» стал финальным для популярного шоу. Премьера заключительных эпизодов состоялась 1 января. Сериал выходил на Netflix с 2016 года и оказался одним из самых успешных проектов в истории сервиса.

