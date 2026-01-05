Скидки
Вышел кинематографический трейлер к новому сезону Valorant

Вышел кинематографический трейлер к новому сезону Valorant
Компания Riot Games выпустила новый кинематографический трейлер к Valorant. Ролик посвящён персонажу Viper и её прошлому.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права на видео принадлежат Riot Games.

В первом акте сезона-2026 разработчики изменят маппул. На место Sunset придёт карта Breeze со многими преобразованиями: например, вход с мида в точку B будет сильно изменён. Также, по слухам, в тактический шутер добавят новый пистолет.

Акт 1 стартует 8 января 2026 года. Вместе с этим в игру добавят новый пистолет, который также можно увидеть в синематике. Обо всех изменениях в игре Riot Games расскажет в ближайшие дни.

