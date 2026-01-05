Скидки
Трейлер сериала «Красота» Райана Мёрфи — премьера 21 января

Компании FX и Disney выпустили полноценный трейлер сериала «Красота» от Райана Мёрфи, создателя «Американской истории ужасов» и других проектов. Премьера состоится 21 января на Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Сериал «Красота» рассказывает о вирусе, который поразил моделей ведущих модных домов. Как позже выяснится, этот вирус передаётся между людьми половым путём и сначала одаряет невероятной красотой, но в итоге убивает своего носителя.

Главные роли исполнили Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Кутчер, Энтони Рамос и другие.

Первый сезон будет состоять из 11 серий. Первые три эпизода выйдут в дату премьеры. Новые эпизоды станут выходить каждую среду. Последние две недели – по два эпизода в день.

