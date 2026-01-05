Сериал «Мэр Кингстауна» завершится на пятом сезоне

Стриминговый сервис Paramount+ продлил криминальную драму «Мэр Кингстауна» на пятый сезон. Грядущее продолжение станет для проекта финальным.

Заключительная глава истории будет укороченной: сезон получил заказ на восемь эпизодов вместо привычных 10. К своим ролям вернутся Джереми Реннер и Эди Фалько.

Сюжет «Мэра Кингстауна» рассказывает о семье Макласки, которая контролирует город, где тюремный бизнес является единственной процветающей отраслью экономики. Четвёртый сезон закончился ожесточённой войной банд, вызванной вакуумом власти после ухода русской мафии. В финальных сериях главному герою Майку Макласки предстоит разобраться с последствиями конфликта.