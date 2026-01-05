Скидки
«Чебурашка 2» собирает кассу значительно быстрее первой части

«Чебурашка 2» собирает кассу значительно быстрее первой части
Семейная комедия «Чебурашка 2» демонстрирует рекордную динамику сборов, существенно опережая график оригинального фильма. Всего за пять дней проката сиквел преодолел отметку в 3 млрд рублей.

Для сравнения, первая часть франшизы за аналогичный период заработала около 1,8 млрд рублей. Таким образом, темпы выручки продолжения превышают показатели оригинала более чем на 1,2 млрд рублей. Лента Дмитрия Дьяченко уверенно лидирует в новогоднем прокате.

«Чебурашка 2» повествует о том, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

