TaZ возглавил BC.Game по CS 2 с s1mple в составе

Организация BCGame официально представила нового тренера по CS 2 — им стал польский специалист Виктор TaZ Войтас, ранее работавший с G2 Esports.
Анонс был опубликован на странице клуба в социальных сетях.
TaZ занял место Луки Emi Вуковича, покинувшего команду в декабре 2025 года. Дебютным турниром для нового наставника станет IEM Kraków 2026, который стартует 28 января.
Ранее BC.Game также провела масштабное обновление состава, подписав трёх экс-игроков SAW: MUTiRiS, aragornN и krazy.
Обновлённый состав BC.Game по CS 2:
Адонеш krazy Нобре;
Антонио aragornN Барбоза;
Кристофер MUTiRiS Фернандес;
Александр s1mple Костылёв;
Денис electroNic Шарипов.