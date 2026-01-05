TaZ возглавил BC.Game по CS 2 с s1mple в составе

Организация BCGame официально представила нового тренера по CS 2 — им стал польский специалист Виктор TaZ Войтас, ранее работавший с G2 Esports.

Анонс был опубликован на странице клуба в социальных сетях.

TaZ занял место Луки Emi Вуковича, покинувшего команду в декабре 2025 года. Дебютным турниром для нового наставника станет IEM Kraków 2026, который стартует 28 января.

Ранее BC.Game также провела масштабное обновление состава, подписав трёх экс-игроков SAW: MUTiRiS, aragornN и krazy.

Обновлённый состав BC.Game по CS 2:

Адонеш krazy Нобре;

Антонио aragornN Барбоза;

Кристофер MUTiRiS Фернандес;

Александр s1mple Костылёв;

Денис electroNic Шарипов.