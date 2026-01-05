Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда 100 Thieves по CS 2 подписала poiii

Команда 100 Thieves по CS 2 подписала poiii
Комментарии

Киберспортивная организация 100 Thieves продолжает формировать новый состав по CS 2. Команда 100 Thieves подписала контракт с 19-летним шведским игроком Алексом poiii Нюхольмом.

Poiii выступает на профессиональной сцене с 2024 года и с июля представляет Alliance. За последний сезон он закрепился в статусе одного из самых перспективных игроков Швеции — его средний рейтинг за год составляет 1,12. Киберспортсмен дважды попадал в список молодых талантов HLTV, в последний раз заняв 40-е место и улучшив свою позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

Состав 100 Thieves по CS 2 выглядит следующим образом:

Ховард rain Найгард;

Алекс poiii Нюхольм.

100 Thieves по CS 2 подписала gla1ve:
Команда 100 Thieves по CS 2 подписала gla1ve в качестве главного тренера
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android