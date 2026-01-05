Команда 100 Thieves по CS 2 подписала poiii

Киберспортивная организация 100 Thieves продолжает формировать новый состав по CS 2. Команда 100 Thieves подписала контракт с 19-летним шведским игроком Алексом poiii Нюхольмом.

Poiii выступает на профессиональной сцене с 2024 года и с июля представляет Alliance. За последний сезон он закрепился в статусе одного из самых перспективных игроков Швеции — его средний рейтинг за год составляет 1,12. Киберспортсмен дважды попадал в список молодых талантов HLTV, в последний раз заняв 40-е место и улучшив свою позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

Состав 100 Thieves по CS 2 выглядит следующим образом:

Ховард rain Найгард;

Алекс poiii Нюхольм.