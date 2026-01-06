Скидки
В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появятся Фродо и Гэндальф

В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появятся Фродо и Гэндальф
Иэн Маккеллен подтвердил появление Гэндальфа и хоббита Фродо Бэггинса в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

При этом актёр не стал прямо подтверждать, что именно он и Элайджа Вуд вернутся к своим ролям, однако ранее исполнитель роли Фродо неоднократно заявлял о готовности вновь сыграть своего персонажа.

Съёмки начнутся в мае. Режиссёром выступит Голлум, и всё будет вращаться вокруг Голлума. Но я раскрою вам два секрета кастинга. В фильме есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше ничего не скажу!

События фильма «Охота на Голлума» развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца. Сюжет сосредоточится на попытках Гэндальфа и Арагорна найти Голлума, владеющего информацией о Едином Кольце. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.

Завершились съёмки третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
