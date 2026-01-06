Скидки
Кристен Стюарт хочет снять высокобюджетный ремейк «Сумерек»

Кристен Стюарт хочет снять высокобюджетный ремейк «Сумерек»
Актриса Кристен Стюарт выразила готовность возглавить съёмки новой экранизации вампирской саги «Сумерки». О своём желании поставить ремейк популярной франшизы звезда заявила во время выступления на международном кинофестивале в Палм-Спрингс.

Исполнительница роли Беллы Свон отметила, что ей было бы интересно вернуться к вселенной в качестве постановщика, особенно если бы проект располагал внушительным бюджетом. Стюарт подчеркнула, что чувствует уверенность в своих режиссёрских навыках после работы над дебютным фильмом «Хронология воды».

Представьте, если бы у нас был огромный бюджет, куча любви и поддержки. Я бы хотела сделать новую адаптацию. Да, конечно, я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я готова!

При этом Стюарт уточнила, что её амбиции не отменяют уважения к авторам оригинальных фильмов. Она высоко оценила вклад режиссёров Кэтрин Хардвик, Криса Вайца, Дэвида Слейда и Билла Кондона, назвав их работу искренней.

Оригинальная кинофраншиза «Сумерки», основанная на книгах Стефани Майер, выходила на экраны с 2008 по 2012 год. Серия из пяти картин заработала в мировом прокате более $ 3,3 млрд.

Финальный трейлер фильма «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером — выход 29 января
