Сэди Синк стала лучшим игроком в Mario Kart среди каста «Очень странных дел»

Актриса Майя Хоук, исполнившая роль Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», рассказала об увлечениях актёрского состава во время съёмок финального сезона. В перерывах между дублями каст активно соревновался в видеоиграх, в том числе в аркаде Mario Kart.

По словам Хоук, абсолютным лидером в виртуальных гонках стала Сэди Синк. Актриса отметила, что она демонстрирует невероятный уровень игры и никому не уступает первое место.

В этом году я наконец-то начала играть в Mario Kart, но не слишком успешно, потому что Сэди побеждает меня каждый раз. Она просто монстр в Mario Kart. Она очень хороша. Я люблю играть за Луиджи, а также за того маленького парня, похожего на кролика.

Помимо консольных соревнований, актёры также увлекались настольной игрой Blood on the Clocktower. Это популярная социальная дедуктивная игра, похожая на «Мафию», где участникам необходимо с помощью логики и общения вычислить демона, скрывающегося среди мирных жителей.

Пятый сезон «Очень странных дел» стал финальным для популярного проекта. Премьера заключительных эпизодов состоялась 1 января. Сериал выходил на Netflix с 2016 года и оказался одним из самых успешных проектов в истории сервиса.

