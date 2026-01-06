NVIDIA представила DLSS 4.5 с улучшенной картинкой и динамической генерацией кадров

Компания NVIDIA в рамках выставки CES 2026 представила новую версию технологии масштабирования изображения — DLSS 4.5. Ключевыми особенностями обновления стали переход на модель трансформера второго поколения и внедрение динамической генерации кадров.

Базовый апскейлинг теперь работает на новой нейросети, обученной на расширенном наборе данных. Это позволяет существенно повысить качество изображения, улучшить сглаживание и минимизировать визуальные артефакты.

Обновлённый апскейлер будет поддерживаться всеми видеокартами семейства GeForce RTX (начиная с 20-й серии), однако наибольшую эффективность получат владельцы чипов RTX 40 и 50 благодаря ускорению FP8. Полноценный запуск технологии состоится 13 января через приложение NVIDIA App, бета-версия доступна уже сейчас.

Главной инновацией стала функция Dynamic Multi Frame Generation. Технология позволяет генерировать до пяти промежуточных кадров на один реальный, увеличивая итоговую частоту в шесть раз. Новый алгоритм способен динамически менять множитель генерации в зависимости от сложности сцены, подстраиваясь под целевую частоту обновления монитора (вплоть до 240 Гц). Функция станет эксклюзивом для видеокарт серии GeForce RTX 50 и станет доступна весной 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права принадлежат NVIDIA.

На старте поддержку DLSS 4.5 получат более 400 игр, среди которых The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Indiana Jones and the Great Circle и Kingdom Come: Deliverance II. В будущем список пополнят Project 007 и Resident Evil Requiem. Кроме того, новую версию сглаживания можно будет принудительно активировать через драйвер даже в тех играх, где она официально не добавлена разработчиками.