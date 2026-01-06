AMD представила процессор Ryzen 7 9850X3D с частотой 5,6 ГГц

В рамках выставки CES 2026 компания AMD анонсировала новый процессор Ryzen 7 9850X3D. Устройство позиционируется как улучшенная версия популярной модели Ryzen 7 9800X3D, выпущенной в 2024 году.

Ключевым изменением новинки стала повышенная тактовая частота, которая в режиме Boost достигает 5,6 ГГц. Это на 400 МГц выше показателя предшественника. При этом теплопакет остался на прежнем уровне — 120 Вт.

Согласно тестам производителя, Ryzen 7 9850X3D опережает модель 9800X3D в среднем на 7%, при этом наибольший прирост производительности заметен в соревновательных дисциплинах. В сравнении с конкурентами новинка также показывает внушительные результаты: в некоторых играх, например Baldur's Gate 3 (в разрешении 1080p), чип обходит флагманский Intel Core Ultra 9 285K на 60%.

Фото: AMD

Точная дата релиза и рекомендованная цена пока не объявлены. Ожидается, что процессор поступит в продажу в течение первого квартала 2026 года.

Характеристики Ryzen 7 9850X3D:

Архитектура: Zen 5;

Ядра/потоки: 8/16;

Частота: до 5,6 ГГц (Boost);

Кэш: 104 МБ;

TDP: 120 Вт.