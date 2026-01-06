Режиссёр «Заклятия» Джеймс Ван готов снять «Аватар 4» вместо Джеймса Кэмерона

Постановщик Джеймс Ван, известный по работе над хоррор-франшизами «Пила» и «Заклятие», выразил интерес к вселенной «Аватара». В интервью порталу Screen Rant он заявил, что готов занять режиссёрское кресло четвёртой части, если Джеймс Кэмерон решит отойти от дел.

Ван отметил, что с удовольствием попробовал бы свои силы в работе над масштабной фантастикой, если бы ему предоставили такую возможность.

Не работал над «Аватаром». Если бы вы могли замолвить за меня словечко перед Джеймсом Кэмероном, я бы с удовольствием попробовал.

На данный момент судьба «Аватара 4» официально не решена. Сам Джеймс Кэмерон ранее заявлял, что будущее продолжения зависит от финансовых показателей третьей части. Кроме того, создатель серии рассматривает вариант, при котором он останется главным постановщиком, но делегирует больше технических задач и съёмки своим помощникам, чтобы разгрузить график.

Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в мировой прокат 19 декабря 2025 года. Лента преодолела отметку в $ 1 млрд за 18 дней — это на четыре дня медленнее, чем «Путь воды».