100 Thieves по CS 2 подписала двух новых игроков

100 Thieves по CS 2 подписала двух новых игроков
Киберспортивная организация 100 Thieves продолжает формировать новый состав по CS 2. Команда 100 Thieves подписала контракт с португальцем Ag1l и датчанином sirah.

В 2025 году sirah представлял ECSTATIC. С ним команда впервые попала в топ-25 в рейтинге Valve. Датчанин настрелял 1,12 рейтинга за 319 карт.

Ag1l — 22-летний рифлер из Португалии. Он выступал за SAW, Rhyno Esports и другие команды. Игрок заработал $ 74 тыс. призовых — больше, чем другие новички в сумме.

100 Thieves не представили пятого игрока состава. По слухам, им станет Николай dev1ce Ридтц, который недавно покинул Astralis.

Состав 100 Thieves по CS 2 выглядит следующим образом:

  • Ховард rain Найгард;
  • Уильям sirah Кьерсгард;
  • Андре Ag1l Жил;
  • Алекс poiii Нюхольм.
