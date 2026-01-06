100 Thieves по CS 2 подписала двух новых игроков
Киберспортивная организация 100 Thieves продолжает формировать новый состав по CS 2. Команда 100 Thieves подписала контракт с португальцем Ag1l и датчанином sirah.
В 2025 году sirah представлял ECSTATIC. С ним команда впервые попала в топ-25 в рейтинге Valve. Датчанин настрелял 1,12 рейтинга за 319 карт.
Ag1l — 22-летний рифлер из Португалии. Он выступал за SAW, Rhyno Esports и другие команды. Игрок заработал $ 74 тыс. призовых — больше, чем другие новички в сумме.
100 Thieves не представили пятого игрока состава. По слухам, им станет Николай dev1ce Ридтц, который недавно покинул Astralis.
Состав 100 Thieves по CS 2 выглядит следующим образом:
- Ховард rain Найгард;
- Уильям sirah Кьерсгард;
- Андре Ag1l Жил;
- Алекс poiii Нюхольм.
Команда 100 Thieves подписала poiii
Комментарии