Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел в онлайне

6 января на зарубежных стриминговых сервисах состоялась цифровая премьера фантастического боевика «Хищник: Планета смерти». Картина завершила кинотеатральный прокат, заработав $ 184,2 млн.

Лента получила высокие оценки профильной прессы и аудитории. Рейтинг одобрения критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 86%, а зрительская оценка достигла 95%, что является лучшим результатом в истории серии.

Сюжет фильма впервые в истории франшизы делает главным протагонистом самого Хищника. История рассказывает о молодом воине яутжа по имени Дек. Он объединяется с девушкой-андроидом Тией (Эль Фаннинг), чтобы выжить в противостоянии с местной фауной на враждебной планете.

Постановщиком выступил Дэн Трахтенберг, ранее снявший успешный приквел «Добыча». Релиз фильма на физических носителях запланирован на 17 февраля.

