Fierce новый главный тренер BetBoom Team по CS 2

BetBoom Team объявила о назначении Артёма Fierce Иванова на пост главного тренера состава по Counter-Strike 2. Информация появилась в официальном телеграм-канале клуба днём, 6 января.

Для Иванова это возвращение к активной работе на топ-уровне: ранее он почти два сезона возглавлял 9Pandas, с которыми стабильно выступал на онлайн-турнирах и неоднократно доходил до поздних стадий ивентов.

За его плечами также значительный опыт работы в FORZE, Team Unique и Vega Squadron. Именно с Vega Fierce дважды квалифицировался на мэйджор в 2018 году, что остаётся одним из главных достижений в его карьере.

В BetBoom Team Иванов сменил Артёма RAiLWAY Градовича. Тренер работал с командой с марта 2024 года, однако клуб принял решение завершить сотрудничество. Об уходе Градовича было объявлено в тот же день.

Назначение Fierce может стать для BetBoom Team попыткой перезапустить проект и сделать шаг к более стабильным результатам на дистанции сезона.