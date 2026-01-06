Умер Бела Тарр, режиссёр «Сатанинского танго» и «Гармонии Веркмейстера»

На 71-м году жизни скончался выдающийся венгерский кинорежиссёр и сценарист Бела Тарр.

Наибольшую известность режиссёру принесла монументальная семичасовая драма «Сатанинское танго» (1994), признанная многими критиками шедевром. Среди других значимых работ мастера — «Гармонии Веркмейстера» (2000) и «Человек из Лондона» (2007), участвовавший в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Последней полнометражной картиной Тарра стала «Туринская лошадь» (2011), которая получила Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале. После выхода этой ленты режиссёр объявил о завершении карьеры в большом кино, посвятив себя преподаванию и поддержке молодых авторов.