Фанаты «Очень странных дел» уверены в существовании секретного эпизода

После выхода финального эпизода «Очень странных дел» в Сети начала стремительно набирать популярность теория Conformity Gate. Согласно этой гипотезе, показанный хэппи-энд является не реальностью, а иллюзией, созданной Векной. Поклонники уверены, что 7 января Netflix выпустит «секретный» девятый эпизод, который раскроет истинную, более мрачную концовку.

Аргументом в пользу даты релиза стал загадочный тизер Netflix с подписью «Ваше будущее уже в пути. 7 января 2026». Также фанаты заметили, что в титрах последней серии игральная кость выпадает гранью с числом 7.

В качестве подтверждения теории зрители приводят ряд странных деталей. В сцене школьного выпускного массовка сидит в позе, характерной для Генри Крила. Кроме того, всё семейство Уилеров сменило причёски на стиль отца Теда, что интерпретируется как символ навязанного конформизма. Также в соцсетях обсуждают корешки книг D&D, якобы складывающиеся во фразу X A LIE («Измерение Икс — это ложь»), хотя скептики называют это изображение подделкой.

До этого создатели проекта братья Дафферы подчеркнули, что в пятом сезоне не было вырезанных сцен, и всё, что они хотели показать, вошло в финальную версию. Разрыв связи с Изнанкой в концовке, по их словам, является окончательным.