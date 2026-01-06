В Roblox заработала биометрическая верификация возраста для доступа к чатам

Генеральный директор игровой платформы Roblox Дэвид Базуки сообщил о масштабном внедрении системы подтверждения возраста пользователей через биометрические данные. Нововведение является обязательным условием для доступа к текстовым и голосовым чатам внутри виртуальной вселенной.

По словам главы компании, новая система уже показала высокую эффективность: более 50% аудитории в Австралии и Новой Зеландии успешно прошли процедуру. В глобальном масштабе свой возраст подтвердили десятки миллионов игроков.

Механизм верификации распределяет пользователей по нескольким возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет и старше 21 года. Для самой младшей группы (до 13 лет) предусмотрены дополнительные меры безопасности: система автоматически скрывает личную информацию, такую как адрес электронной почты и номер телефона, делая их недоступными для других участников сообщества.