«Один из лучших сериалов». Критики высоко оценили второй сезон сериала «Больница Питт»

Второй сезон медицинской драмы «Больница Питт» получил первые оценки от критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг продолжения достиг 95% на основе 22 обзоров. Премьера состоится 8 января.

Критики отмечают, что создателям удалось избежать «синдрома второго сезона». Журналисты хвалят шоу за сохранение высокого качества сценария, усиление напряжения и глубокую проработку человеческих отношений. Многие обозреватели называют проект «одним из самых реалистичных и эмпатичных медицинских сериалов на современном телевидении».

Что пишут критики про второй сезон «Больницы Питт»:

Это напряжённый, волнующий, но при этом один из лучших сериалов на телевидении, и очень приятно осознавать, что второй сезон не уступает первому, а может, даже превосходит его.

Медицинские сериалы — это старая тема, но благодаря простому, но эффективному подходу, сочетающему телевизионную драму с интеллектом и добротой, «Больница Питт» напоминает нам, почему мы полюбили этот сериал с самого начала. Это по-прежнему один из лучших сериалов на телевидении.

Избежав кризиса второго сезона, это самый мучительно реалистичный медицинский сериал на телевидении — и, кроме того, самый сопереживающий.

События новых эпизодов разворачиваются спустя 10 месяцев после финала первой части. Действие происходит во время 15-часовой смены в День независимости США (4 июля). Персоналу клиники предстоит работать в экстремальных условиях.