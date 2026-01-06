Скидки
Вышел третий тизер фильма «Мстители: Судный день» — премьера в декабре 2026 года

Вышел третий тизер фильма «Мстители: Судный день» — премьера в декабре 2026 года
Компания Marvel представила третий тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

В новом тизере показали небольшой отрывок. В ролике показывают Людей Икс из фильмов 20th Century Fox: Профессора X, Магнето и Циклопа. К ролям героев вернулись Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен и Джеймс Марсден соответственно.

Как ранее сообщали инсайдеры, Marvel заготовила всего четыре тизера, первый был посвящён Стиву Роджерсу. Четвёртый покажет Шури, М'Баку, Нэмора и Существо.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

«Мстители: Судный день» выйдут в СНГ под названием «Мстители: Доктор Дум»
