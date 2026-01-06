Вышел первый трейлер фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

Студия A24 выпустила первый трейлер фильма «Смерть Робин Гуда». Премьера состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права принадлежат A24.

Главную роль в фильме исполнил Хью Джекман. Также появится Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву». Картина расскажет об уже пожилом и тяжело раненном известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

В ленте также сыграли Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп.

Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по грядущему приквелу «Тихого места».