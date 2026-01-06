Шутер Arc Raiders продолжает лидировать в чартах продаж Steam
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 30 декабря по 6 января. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.
Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Baldur’s Gate 3, а замыкает тройку Battlefield 6.
В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar.
Чарт продаж Steam с 30 декабря по 6 января
- Arc Raider.
- Baldur's Gate 3
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Cyberpunk 2077
- Clair Obscure: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Dispatch
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Red Dead Redemption 2
