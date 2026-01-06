Скидки
Вышел новый трейлер хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми

Вышел новый трейлер хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми
20th Century Studios опубликовала новый трейлер хоррора «На помощь!», который снял режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми. В нём показана завязка фильма.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

По сюжету двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.

