Вышел новый трейлер хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми

20th Century Studios опубликовала новый трейлер хоррора «На помощь!», который снял режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми. В нём показана завязка фильма.

По сюжету двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.