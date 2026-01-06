Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amazon раскрыла полный актёрский состав сериала про Лару Крофт

Amazon раскрыла полный актёрский состав сериала про Лару Крофт
Комментарии

Amazon Prime Video утвердил актёрский состав для сериала по видеоигре Tomb Raider. К ранее объявленной исполнительнице роли Лары Крофт Софи Тернер («Игра престолов») присоединился ряд артистов.

Одну из ключевых ролей в шоу исполнит звезда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер. Ей достался образ нового персонажа, Эвелин Уоллис. Героиня описывается как «таинственная и влиятельная женщина, которая намерена использовать таланты Лары в своих целях».

Ряд артистов исполнит роли каноничных персонажей. Джейсон Айзекс («Гарри Поттер») сыграет Атласа ДеМорнея, дядю главной героини. Образ Уинстона, преданного дворецкого семьи Крофт, воплотит Билл Патерсон («Дом Дракона»). Мартин Бобб-Семпл утверждён на роль Зипа — друга Лары, оказывающего ей техническую поддержку.

Остальной актёрский состав и их роли распределились следующим образом:

  • Джек Бэннон — Джерри, личный пилот Лары
  • Джон Хеффернан — Дэвид, уставший правительственный чиновник, втянутый в мир расхитительницы гробниц
  • Селия Имри — Франсин, глава отдела развития Британского музея
  • Пэтерсон Джозеф — Томас Уорнер, высокопоставленный чиновник, призванный «уладить беспорядок»
  • Саша Лусс — Саша, «жёсткая и конкурентоспособная» соперница Лары
  • Джульетт Мотамед — Джорджия, куратор музея, одержимая правильным сохранением истории
  • Аугуст Витгенштейн — Лукас, нелегальный расхититель гробниц, имеющий с Ларой общее прошлое

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступают Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Чад Ходж. Режиссёром первых эпизодов назначен Джонатан Ван Туллекен («Сёгун»).

Материалы по теме
Видео
Анонсированы Tomb Raider: Catalyst и ремейк первой Tomb Raider про Лару Крофт
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android