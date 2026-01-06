Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аудитория хочет знать, что произойдёт дальше». Lionsgate — о продолжении «Горничной»

«Аудитория хочет знать, что произойдёт дальше». Lionsgate — о продолжении «Горничной»
Комментарии

Председатель киногруппы Lionsgate Адам Фогельсон официально объявил о запуске в работу продолжения триллера «Горничная». Заявление прозвучало после того, как мировые кассовые сборы первой части с Сидни Суини превысили $ 133 млн всего за две с половиной недели проката.

Фогельсон отметил, что реакция зрителей в кинотеатрах и социальных сетях стала решающим фактором для «зелёного света» сиквелу.

Очевидно, что аудитория мощно отреагировала на фильм и хочет знать, что произойдёт дальше. Мы верили в эти истории с самого начала и очень рады перенести следующую главу на экраны.

При производственном бюджете в $ 35 млн фильм уже принёс студии значительную прибыль, заработав $ 75,7 млн в США и продолжая успешный международный прокат.

Вторая лента получит название «Тайна горничной» (The Housemaid’s Secret) и будет основана на следующей книге трилогии Фриды Макфадден. Производство картины должно стартовать в конце 2026 года. Ожидается возвращение основной творческой команды: режиссёра Пола Фига, сценаристки Ребекки Сонненшайн и исполнительницы главной роли Сидни Суини.

Материалы по теме
Сборы фильма «Горничная» с Сидни Суини превысили $ 133 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android