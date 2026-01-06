Скидки
В Valorant добавят новый пистолет и вернут переработанную карту Breeze

Riot Games представила масштабное обновление 12.00 для тактического шутера Valorant, которое ознаменовало старт сезона 2026 года.

Арсенал шутера пополнился пистолетом под названием Bandit. Оружие стоит 600 кредитов и занимает нишу между Ghost и Sheriff. Пистолет обладает средней пробивной способностью, высокой скоростью перезарядки и возможностью устранить противника одним попаданием в голову.

Фото: Riot Games

Также в маппул вернулась карта Breeze, получившая значительный редизайн. Разработчики сделали карту более компактной, ускорили ротации между плентами и убрали множество углов, которые ранее использовались для засад. Чтобы облегчить адаптацию игроков к новой геометрии уровня, в течение двух недель после выхода патча потеря рейтинговых очков (RR) на Breeze будет снижена на 50%.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.

Кроме того, в игру добавят временный режим «All Random, One Site». В нём команды получают случайных агентов, а действие происходит только на одной точке. Персонажи, зона активности и способности меняются каждый раунд.

Старт сезона-2026 состоится 8 января.

