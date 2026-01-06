Riot Games усилила Harbor и Breach в крупном патче для Valorant

В обновлении 12.00 для Valorant разработчики внесли существенные правки в баланс шести агентов и скорректировали геометрию двух карт. Изменения направлены на повышение эффективности персонажей инициации и контроля.

Серьёзное усиление получил Breach. Скорость полёта его «Ослепляющего заряда» увеличена на 20% (с 2000 до 2400 единиц), а ширина способности «Трещина» выросла с 7,5 до 8 метров, что должно ускорить темп инициации. Harbor стал опаснее в затяжных перестрелках: умение «Водоворот» теперь накладывает замедление и ограничивает обзор, а длительность дебаффа увеличена с 0,6 до 2 секунд.

Изменения коснулись и других персонажей:

Tejo: способность «Спецпоставка» теперь наносит урон (до 35 в центре и 20 по краям), а дрон даёт полноценное раскрытие позиции врага при уменьшенном радиусе

Vyse: радиус и ширина умения «Стальной сад» увеличены для лучшего контроля территории

Sage: улучшена система прицеливания лечащей сферы — хил стал корректнее работать, если модель союзника частично перекрыта объектами

На картах Haven и Corrode разработчики устранили проблемные прострелы. На Haven в зоне центрального окна добавлен разрушаемый элемент, блокирующий ранние убийства. На Corrode изменены материалы стен на точках A и B, чтобы снизить эффективность безопасного огня сквозь препятствия.