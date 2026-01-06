Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи — премьера 15 января

Большой трейлер сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи — премьера 15 января
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер сериала «Тайна семи циферблатов». Шоу по мотивам романа Агаты Кристи выйдет 15 января в формате трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие сериала развернётся в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места.

Главные роли в будущем шоу сыграли Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак»), Мартин Фримен («Шерлок»), Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») и Эдвард Блюмель («Убивая Еву»). Создателем выступает Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже».

Материалы по теме
Лучшее с CES 2026: каким выглядит будущее технологий — LIVE
Live
Лучшее с CES 2026: каким выглядит будущее технологий — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android