«Погнали». device усилил 100 Thieves по CS 2 и воссоединился с rain

«Погнали». device усилил 100 Thieves по CS 2 и воссоединился с rain
Комментарии

Киберспортивная организация 100 Thieves официально объявила о подписании пятого игрока состава по CS 2. Новичком команды стал легендарный датский снайпер Николай device Ридтц, о чём клуб сообщил в социальных сетях. Вместе с ним в ростере выступит Ховард rain Найгард, что сразу привлекло внимание фанатов сцены.

Сам device отреагировал на трансфер эмоционально:

Погнали, чёрт возьми.

До перехода в 100 Thieves Ридтц представлял Astralis. Он покинул команду в декабре 2025 года после завершения StarLadder Budapest Major 2025, где коллектив не сумел добраться до третьей стадии. По итогам прошедшего сезона индивидуальный рейтинг device составил 1,07.

Ранее 100 Thieves также подписала Алекса poiii Нихольма Сундгрена, Уильяма sirah Кьерсгаарда и Андре Ag1l Гилья. Наставником команды в 2026 году станет Лукас gla1ve Россандэр.

Текущий состав 100 Thives:

  • Ховард rain Найгард;
  • Алекс poiii Нихольм Сундгрен;
  • Андре Ag1l Гиль;
  • Уильям sirah Кьерсгаард;
  • Николай device Ридтц.
Новости. Чемп.Play
